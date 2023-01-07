Лондон, 7 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не случайно изображён в хоккейной форме на обложке традиционного календаря, выпущенного к началу 2023 года. Об этом пишет британская газета The Times.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Владимир Путин (справа) в товарищеском гала-матче Ночной хоккейной лиги в Большом ледовом дворце

Лёд под Путиным «явно становится всё более тонким», считает автор публикации и отмечает, что в календаре мало свежих снимков с президентом России. Путин изображён на других фотографиях вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, лидером КНР Си Цзиньпином, на Красной площади, во время занятий дзюдо.

«Календарь на 2023 год выпущен после трудного года для российского лидера», — отмечает издание.

Глянцевый календарь на 2023 год с фотографиями Путина поступил в продажу в январе. В нескольких интернет-магазинах он уже закончился, признаёт британская газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс опроверг слухи о плохом здоровье российского президента Путина. По его словам, Путин «слишком здоров».

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