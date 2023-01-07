Киев, 7 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием на должность спикера палаты представителей США, назвав помощь Вашингтона жизненно важной для Украины.

Zuma\TASS Зеленский

Глава киевского режима отметил, что поддержка США «во всех сферах была жизненно важной для успеха на поле боя».

Он также добавил, что рассчитывает на постоянную поддержку и дальнейшую помощь США.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей США с пятнадцатой попытки избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером.

До этого по кандидатам на должность спикера палаты представителей США голосовали уже четырнадцать раз, но все попытки оказались безуспешными: ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

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