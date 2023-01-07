Вашингтон, 7 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост государственного долга страны. Об этом политик заявил на заседании палаты представителей.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

«Мы обязуемся прекратить расточительные расходы Вашингтона, снизить цены на продукты, топливо, автомобили, жилье и остановить рост государственного долга», — сказал он, добавив, что правительство должно дать жителям своей страны «возможность наслаждаться жизнью, которую они заслуживают».

По его словам, Конгресс Соединенных Штатов должен выступить с единой позицией по таким важным вопросам, как долг и «подъем Коммунистической партии Китая». Он сообщил о планах создать двухпартийный специальный комитет по Китаю, который будет заниматься выяснением того, как вернуть «сотни тысяч рабочих мест, которые ушли в Китай».

Согласно результатам голосования палата представителей избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером. Он был избран с 15-й попытки. Республиканец получил 216 голосов, в то время как его соперник демократ Хаким Джефрис — 211 голосов.

Читайте также: Палата представителей США избрала Маккарти новым спикером

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.