Новый спикер палаты представителей Маккарти намерен сократить траты США
Вашингтон, 7 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост государственного долга страны. Об этом политик заявил на заседании палаты представителей.
«Мы обязуемся прекратить расточительные расходы Вашингтона, снизить цены на продукты, топливо, автомобили, жилье и остановить рост государственного долга», — сказал он, добавив, что правительство должно дать жителям своей страны «возможность наслаждаться жизнью, которую они заслуживают».
По его словам, Конгресс Соединенных Штатов должен выступить с единой позицией по таким важным вопросам, как долг и «подъем Коммунистической партии Китая». Он сообщил о планах создать двухпартийный специальный комитет по Китаю, который будет заниматься выяснением того, как вернуть «сотни тысяч рабочих мест, которые ушли в Китай».
Согласно результатам голосования палата представителей избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером. Он был избран с 15-й попытки. Республиканец получил 216 голосов, в то время как его соперник демократ Хаким Джефрис — 211 голосов.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.