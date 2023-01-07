В Италии сообщили о давлении США по вопросу поставок оружия Киеву
Repubblica: США оказывают давление на Италию, чтобы она отправила киевскому режиму средства ПВО
Рим, 7 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. США оказывают давление на Италию, чтобы она как можно скорее отправила киевскому режиму военные средства для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 7 января пишет газета La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.
По информации издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по телефону обсудил поставки оружия Киеву с Франческо Тало, советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Речь шла в том числе о зенитных ракетных комплексах SAMP-T. По данным газеты, у Италии есть пять действующих батарей SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками.
Также отмечается, что Италия ещё не приняла новый, шестой декрет о поставках вооружений киевскому режиму. При этом Вашингтон настаивает на скорейшем завершении подготовки к этому.