Москва, 7 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Политический и военный крах прогнозирует глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») в случае игры Москвы по правилам США, Турции и Украины.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Кто-то правильно заметил: нельзя играть в игру, придуманную твоим противником, и по его же правилам. Проигрыш неизбежен!.. «Игра по правилам» навязывается нам Вашингтоном, Киевом, Анкарой. Мол, пусть война идёт, но под нашим, западным присмотром. И это мы — Запад — скажем России и Украине, сколько ещё вы будете воевать и на каких условиях мириться. Если этот сценарий принять, то нам уготован крах — и военный, и политический», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Парламентарий убежден, что Запад пойдёт на выгодные Москве переговоры только с пистолетом у виска.

Он предлагает играть «не по правилам», например, «начать реальные переговоры с Кубой о размещении там наших ракет средней дальности».

«А для усиления эффекта от этих переговоров можно передислоцировать наши подводные лодки с ядерным оружием поближе к американскому побережью», — рассуждает депутат.

Также Морозов видит перспективы в пути постоянных ультиматумов.

«Ставим условие, определяем сроки его исполнения, если нет — строго наказываем. И снова ставим условия! К примеру, вы прекращаете поставлять оружие Киеву, а мы в ответ не ставим ракеты на Кубе. Чем не выгодный обмен — потенциальную угрозу разменять на реальную?! И так до полного обнуления всех прежних правил!» — подчеркнул Морозов.

Пора правила писать заново, резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что в 2023 году ВСУ перейдут в наступление, заявил 6 января секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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