Кемерово, 7 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Стопки писем и открыток, не доходивших до адресатов с 1973 года, обнаружили в одном из подъездов жилого дома в Кемерове. Об этом сообщают «Вести-Кузбасс».

Дарья Драй ИА REGNUM Письма

Почтальон приносил письма и поздравления с Новым годом, 1 Мая и 8 Марта жильцам дома на Октябрьском проспекте, 77, но они попадали в щель между стеной и почтовыми ящиками. Нашли письма лишь недавно при замене ящиков.

«Дорогие Галя и Толя, поздравляю вас с днём 8 Марта», — говорится в одном из поздравлений.

Сотрудники управляющей компании решили найти адресатов, чтобы вручить им открытки и письма, приходившие из Москвы, Новокузнецка, Алма-Аты, Вильнюса и других городов СССР. Новые адреса многих жильцов пытаются установить через соседей и отправителей.

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