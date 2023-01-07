Киев, 7 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Сотрудники полиции проверяют документы у людей, которые хотят пройти в Киево-Печерскую лавру на Рождественское богослужение. Об этом 7 января пишет украинское издание «Киев сейчас» в своем телеграм-канале.

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

По информации издания, около входа в Киево-Печерскую лавру «полно людей». Сотрудники полиции у всех проверяют документы, сообщают журналисты.

Напомним, что Рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской ларвы проведет раскольническая «Православная церковь Украины».

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Украинские власти не захотели продлить договор с канонической Украинской православной церковью об аренде лавры, срок соглашения истек в конце 2022 года.