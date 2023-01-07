Вильнюс, 7 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Литвы не пропустили в страну свыше 50 нелегальных мигрантов, следовавших с территории Белоруссии. Об этом 7 января сообщает пресс-служба службы охраны государственной границы при МВД Литвы.

Christopher Sessums Граница

По информации пресс-службы, за минувшие 24 часа с территории Белоруссии пытались незаконно проникнуть в Литву 52 мигранта. В результате их направили обратно. Напомним, что с 3 по 4 января 2023 года сотрудники пограничной службы Литвы не пропустили десять нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что страны Европейского союза массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов.

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