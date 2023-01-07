Москва, , 10:57 — REGNUM Православный храм в Московской области посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по случаю Рождества. Об этом 7 января сообщила пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Отмечается, что Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви (РПЦ) в Московской области в канун светлого праздника Рождества Христова.

В 2022 году Мишустин посетил храм на Рождество, но где именно, не сообщалось. В 2021 году посещал собор святого Архистратига Михаила в Сочи.

Читайте также: Путин поздравил жителей России с Рождеством