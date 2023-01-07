Мишустин посетил один из храмов в Подмосковье в канун Рождества
Москва, 7 января 2023, 10:57 — REGNUM Православный храм в Московской области посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по случаю Рождества. Об этом 7 января сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви (РПЦ) в Московской области в канун светлого праздника Рождества Христова.
В 2022 году Мишустин посетил храм на Рождество, но где именно, не сообщалось. В 2021 году посещал собор святого Архистратига Михаила в Сочи.
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