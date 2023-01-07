* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 7 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Британский принц Гарри совершил военные преступления во время службы в Афганистане и сознался в них в своих мемуарах. Об этом заявил один из лидеров группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анас Хаккани, передаёт «Аль-Джазира».

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«Мы проверили и обнаружили, что в те дни, когда принц Гарри упоминает об убийстве 25 моджахедов, у нас не было жертв в Гильменде. Понятно, что целью были мирные жители и простые люди», — сообщил Хаккани.

По словам представителя афганских радикалов, история с Гарри — лишь часть преступлений за 20-летний период военного присутствия стран Запада в Афганистане.

В своём Twitter Хаккани также раскритиковал Гарри за сравнение боевых действий с шахматной партией, в ходе которой фигуры убираются с доски.

«Наши ни в чём не повинные люди были шахматными фигурами для ваших солдат, военных и политических деятелей», — подчеркнул Хаккани и добавил, что Запад потерпел поражение в этой игре.

Как сообщало ИА REGNUM, британский принц Гарри рассказал в своих мемуарах «Запасной», фрагменты из которых попали в прессу, что уничтожил в Афганистане 25 боевиков. У принца было две командировки в Афганистан: в 2007-2008 и 2012–2013 годах. Всего он прослужил в британской армии десять лет.

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