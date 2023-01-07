Тегеран, 7 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В Иране казнены два обвиняемых в убийстве в ходе беспорядков сотрудника правоохранительных органов. Об этом 7 января сообщает агентство IRNA, ссылаясь на заявление пресс-службы судебной власти Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации пресс-службы, основные участники убийства сотрудника «Басидж», одного из подразделений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), Сейед Мохаммад Хоссейни и Мохаммад Мехди Кареми были повешены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 12 декабря в Иране казнили одного из участников беспорядков за убийство двух сотрудников сил безопасности. За участие в протестах в стране приговорён к смертной казни бывший иранский футболист Амир Наср-Азадани.

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