Junge Welt: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к России
Путин извлек важный урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах, пишет Junge Welt
Берлин, 7 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал выводы из отношения Североатлантического альянса к РФ в 1990-х годах, пишет немецкая Junge Welt.
Также сообщается, что поставка первых танков из собственных арсеналов НАТО на Украину — это попытка проверить, насколько у Москвы хватит терпения, чтобы не отвечать на вызовы альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к согражданам президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал намерение властей «в предстоящие годы» поддерживать Киев «до победы ВСУ». Украине отправят бронемашины AMX-10 RC. Германия намерена поставить на Украину порядка 40 боевых машин пехоты Marder.
Ранее в январе власти Германии заявили о начале поставок Киеву боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов.
Новый пакет военной помощи со стороны США объемом 3 млрд долларов предполагает поставку для ВСУ танков, ракетных систем и бронемашин.
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