Берлин, 7 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Пользователей социальной сети Twitter возмутило послание канцлера Германии Олафа Шольца к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с обещанием поддержать Украину в противостоянии с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Напомним, что ранее в той же социальной сети глава немецкого правительства написал, что Берлин поставит Киеву зенитный ракетный комплекс Patriot и боевые машины пехоты Marder.

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Один из комментаторов отметил, что такими темпами «американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век». Другой пользователь соцсети рекомендовал Шольцу уйти в отставку, так как премьер не может выступить посредником в урегулировании конфликта и лишь способствует ухудшению экономической ситуации в стране.

Ещё несколько читателей подчеркнули, что «оружие не создает мира», добавив, что немецкий премьер втягивает Германию в конфликт «ещё сильнее».

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что разрыв отношений между Россией и Европой произошёл из-за решения Германии отказаться от российского газа, поступавшего по газопроводам «Северный поток».

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