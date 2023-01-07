Москва, 7 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) откажется от использования экипировки компании Adidas. Об этом 7 января заявил президент организации Александр Дюков.

(сс) Marcos Andre Adidas

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas», — сказал Дюков.

Он добавил, что новый партнёр и технический спонсор будет в первом квартале 2023 года. Сейчас РФС ведёт переговоры.

Напомним, РФС сотрудничает с Adidas с 2008 года. В августе 2021 года стороны подписали новый контракт, который был рассчитан до 2026 года.

1 марта 2022 года Adidas приостановил соглашение с РФС. Несмотря на это, сборная России провела три товарищеских матча в экипировке от немецкой компании.