Хартум, 7 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Интерпол арестовал в Судане Кидане Зекариаса Хабтемариама — самого разыскиваемого в мире торговца людьми из Эритреи. Об этом пишет британская газета The Times.

Густав Буланже. Рынок рабов. 1886

«Самый разыскиваемый в мире» контрабандист, массово переправлявший людей из Африки в Европу, был пойман 1 января в результате глобальной операции, которую проводят ОАЭ. Хабтемариама обвиняют в торговле людьми, отмывании миллионов долларов и создании на севере Ливии лагерей, где африканцы, которые стремились попасть в Европу, подвергались вымогательствам, изнасилованиям и убийствам.

В Интерполе считают, что арест Хабтемариама серьёзно ударит по основному маршруту контрабанды людей в Европу и защитит тысячи мигрантов от преступной группировки.

Так, вооружённые люди захватывали мигрантов из Эритреи, Эфиопии, Сомали и Судана на севере Ливии после того, как те оплачивали проезд в Европу через Средиземное море. Пленников держали на складах в городе Бани-Валид.

39-летний Хабтемариам находится в ОАЭ. Нидерланды будут запрашивать его экстрадицию, сообщает нидерландская служба новостей RTL Nieuws.

Нидерланды расследуют деятельность «чрезвычайно жестокой преступной организации», которой руководил Хабтемариам. Ранее его помещали под арест в Эфиопии, но он бежал в 2021 году.

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