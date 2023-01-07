Москва, 7 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Разрыв отношений между Россией и Европой произошёл из-за решения Германии отказаться от российского газа, поступавшего по газопроводам «Северный поток». Об этом глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц и газ

По его словам, поставки российского газа служили основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период холодной войны. Теперь ситуация отброшена к периоду, когда страны ещё не подписали знаменитое соглашение «газ — трубы».

«Произошло то, что я называю «Большим разрывом» между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по «Северному потоку», — заявил Пушков.

Он добавил, что теперь возобновление поставок газа в Германию невозможно даже теоретически — крест на поставках поставил подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Контракт «газ — трубы», подписанный СССР и ФРГ в 1970 году, предполагал поставку труб и оборудования в обмен на газ с месторождений в Западной Сибири. Договор назвали сделкой века, крупнейшим соглашением в отношениях Москвы и Берлина, а также Москвы и Европы.

Ранее Пушков назвал отношения между Западом и Россией не соответствующими даже холодной войне. США и их союзники, отметил он, ведут с Москвой Ice War — «ледяную войну».

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