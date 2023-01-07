Вашингтон, 7 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Американские биолаборатории на территории Украины привели к конфликту с Россией, считает американский журналист Эмералд Робинсон.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

Так, Робинсон в Twitter призвала власти США объяснить необходимость десятков биолабораторий на территории Украины.

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, доказательства того, что Украина и США работают с компонентами биологического оружия, Россия представила на полях Девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве.

На брифинге в Женеве российское оборонное ведомство представило документальные доказательства проведения на территории Украины работ с компонентами биологического оружия, а также исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. США оказывали этим работам финансовую, научно-техническую и кадровую поддержку.

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