Журналистка Робинсон задала властям США неудобный вопрос о биолабораториях
Журналистка Робинсон: американские биолаборатории на Украине привели к конфликту с Россией
Вашингтон, 7 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Американские биолаборатории на территории Украины привели к конфликту с Россией, считает американский журналист Эмералд Робинсон.
Так, Робинсон в Twitter призвала власти США объяснить необходимость десятков биолабораторий на территории Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, доказательства того, что Украина и США работают с компонентами биологического оружия, Россия представила на полях Девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве.
На брифинге в Женеве российское оборонное ведомство представило документальные доказательства проведения на территории Украины работ с компонентами биологического оружия, а также исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. США оказывали этим работам финансовую, научно-техническую и кадровую поддержку.
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