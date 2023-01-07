Путин поздравил жителей России с Рождеством
Москва, 7 января 2023, 09:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех жителей страны с Рождеством Христовым.
Российский лидер отметил огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи.
Путин подчеркнул, что церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию согласия в России, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают российских военных, участвующих в спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к жителям России в Рождественскую ночь с напоминанием о том, что Господь пришёл в этот мир из любви к людям. Он призвал помнить, «что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждёт нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание». Патриарх также попросил россиян уделять внимание близким, коллегам и друзьям, помогать нуждающимся, обездоленным, немощным и больным.
Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января находился на службе в храме Благовещенского собора Московского Кремля. Опубликовано видео, на котором видно, как он слушает литургию. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Рождественскую ночь посетил часовню в Подмосковье.
Читайте также: Путин встретил Рождество в храме Благовещенского собора Московского Кремля
А также: Патриарх Кирилл в Рождество назвал условие для мира на Украине