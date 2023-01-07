Москва, 7 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех жителей страны с Рождеством Христовым.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи.

Путин подчеркнул, что церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию согласия в России, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают российских военных, участвующих в спецоперации.

«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», — заключил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к жителям России в Рождественскую ночь с напоминанием о том, что Господь пришёл в этот мир из любви к людям. Он призвал помнить, «что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждёт нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание». Патриарх также попросил россиян уделять внимание близким, коллегам и друзьям, помогать нуждающимся, обездоленным, немощным и больным.

Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января находился на службе в храме Благовещенского собора Московского Кремля. Опубликовано видео, на котором видно, как он слушает литургию. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Рождественскую ночь посетил часовню в Подмосковье.

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