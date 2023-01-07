Telegraph: Макрон нарушил военное табу
Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Киеву бронетехники
Париж, 7 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив киевскому режиму боевые машины пехоты AMX-10 RC, считают обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж.
Как пишут обозреватели, указанные БМП могут показаться чем-то обычным, но таким образом Париж отправил Киеву боевые машины западного производства.
Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению киевского режима, резюмировали Барнс и Гаттеридж.
Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к согражданам президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал намерение властей «в предстоящие годы» поддерживать Киев «до победы ВСУ». Украине отправят бронемашины AMX-10 RC. Германия намерена поставить на Украину порядка 40 боевых машин пехоты Marder.
Ранее в январе власти Германии заявили о начале поставок Киеву боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов.
Новый пакет военной помощи со стороны США объемом 3 млрд долларов предполагает поставку для ВСУ танков, ракетных систем и бронемашин.
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страны Запада сняли мораторий на поставку наступательного оружия ВСУ.
Читайте также: В ООН прокомментировали поставки оружия на Украину