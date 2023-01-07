Париж, 7 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив киевскому режиму боевые машины пехоты AMX-10 RC, считают обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Как пишут обозреватели, указанные БМП могут показаться чем-то обычным, но таким образом Париж отправил Киеву боевые машины западного производства.

«Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — отмечают обозреватели.

Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению киевского режима, резюмировали Барнс и Гаттеридж.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к согражданам президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал намерение властей «в предстоящие годы» поддерживать Киев «до победы ВСУ». Украине отправят бронемашины AMX-10 RC. Германия намерена поставить на Украину порядка 40 боевых машин пехоты Marder.

Ранее в январе власти Германии заявили о начале поставок Киеву боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов.

Новый пакет военной помощи со стороны США объемом 3 млрд долларов предполагает поставку для ВСУ танков, ракетных систем и бронемашин.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страны Запада сняли мораторий на поставку наступательного оружия ВСУ.

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