В РПЦ удручены попытками эмигрантов превратить свой отъезд в шоу
Легойда: удручают попытки превратить эмиграцию в политическое шоу
Москва, 7 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Некоторые, в том числе известные граждане, покидают Россию из ненависти к Отечеству и пытаются превратить свой отъезд в политическое шоу. Это удручает, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в опубликованном 7 января интервью РИА Новости.
Представитель РПЦ отметил, что не считает себя вправе судить уехавших, так как покидать страну люди могут по разным причинам. Но есть причина, которую принять невозможно.
«Это — ненависть к своему Отечеству, соотечественникам. Тем более удручают попытки сделать из своего отъезда политическое шоу, выслужиться перед новым «сувереном» или тем политическим мейнстримом, который в сознании таких людей это место занимает», — сказал Легойда.
При этом он выразил надежду, что минувший 2022 год кого-то сделал лучше, так как явил дела милосердия, героизма и самопожертвования.
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