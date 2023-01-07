Москва, 7 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Некоторые, в том числе известные граждане, покидают Россию из ненависти к Отечеству и пытаются превратить свой отъезд в политическое шоу. Это удручает, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в опубликованном 7 января интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Предатели

Представитель РПЦ отметил, что не считает себя вправе судить уехавших, так как покидать страну люди могут по разным причинам. Но есть причина, которую принять невозможно.

«Это — ненависть к своему Отечеству, соотечественникам. Тем более удручают попытки сделать из своего отъезда политическое шоу, выслужиться перед новым «сувереном» или тем политическим мейнстримом, который в сознании таких людей это место занимает», — сказал Легойда.

При этом он выразил надежду, что минувший 2022 год кого-то сделал лучше, так как явил дела милосердия, героизма и самопожертвования.

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