Вашингтон, 7 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Палата представителей Соединенных Штатов избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером, следует из результатов голосования.

Gage Skidmore Кевин Маккарти

Так, Маккарти получил 216 голосов, демократ Хаким Джефрис заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдали свои голоса ни за одного из претендентов.

Отметим, что Маккарти был избран спикером с 15-й попытки.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого по кандидатам на должность спикера палаты представителей США голосовали уже четырнадцать раз, но все попытки оказались безуспешными: ни один из кандидатов не набрал необходимые голоса.

По данным Bloomberg, республиканцы в палате представителей Конгресса США обсуждают сделку, которая всё-таки даст возможность кандидату Кевину Маккарти избраться на пост спикера. Предлагается сокращение оборонного бюджета на 2023 фискальный год на 75 млрд долларов — до уровня 2022 года.

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