Садальский намекнул, куда пропадала звезда «Сватов» Татьяна Кравченко

Москва, , 08:44 — REGNUM Актриса Татьяна Кравченко едва не сорвала спектакль в Ленкоме из-за «чрезмерного увлечения алкоголем», написал её коллега, артист Станислав Садальский в своём «Живом журнале».

Татьяна Кравченко © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ранее Садальский сообщил, что Кравченко не приехала на спектакль и ей экстренно пришлось искать замену. Связаться с актрисой так и не смогли. Позже в Ленкоме сообщили, что с Кравченко всё в порядке, но комментировать инцидент c её исчезновением не стали.

«На съёмках фильма «Тринадцать» Николай Афанасьевич Крючков срывал работу (как одна моя партнёрша в спектакле) из-за чрезмерного увлечения алкоголем», — написал Садальский.

Режиссёру Михаилу Ромму, рассказал артист, надоело пьянство Крючкова и он преждевременно «убил» его персонажа, а актёра даже не включил в титры. Самому же Садальскому пришлось расстаться «с замечательной партнёршей».

69-летняя Татьяна Кравченко — звезда сериала «Сваты». В Ленкоме заверили, что спектакли с её участием будут выходить по графику, сообщал StarHit.

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