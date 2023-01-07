Донецк, 7 января, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке в ДНР, сообщили 7 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сутки перемирия ничего не изменят на фронтах, но сохранят жизни солдат.

По его мнению, большая часть военнослужащих ВСУ не хочет воевать, но их начальники продолжают отдавать преступные приказы на обстрел мирных городов.