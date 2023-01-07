Лондон, 7 января, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Британский принц Гарри предал доверие военных, когда откровенно рассказал о службе в Афганистане в своих мемуарах «Запасной». Об этом заявили бывшие и действующие военнослужащие Великобритании, пишут The Times и Daily Mail.

Zuma/TASS Принц Гарри

По словам полковника Тима Коллинса, который принимал участие во вторжении США и Великобритании в Ирак в 2003 году, принц следовал чьим-то плохим советам, когда сравнивал убитых боевиков с фигурами на шахматной доске, и вёл себя наивно, решив опубликовать свои воспоминания.

«Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью», — заявил Коллинс.

Он предположил, что некто руководит принцем «с целью заработать».

Откровения Гарри также осудил бывший помощник начальника штаба обороны генерал-майор Джонатан Шоу. По его словам, солдаты неспроста молчат об убитых ими людях. Таково неписаное правило, которое нарушил принц.

«Я подозреваю, что он был вдохновлен жаждой наживы своей пиар-команды», — заявил Шоу.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей книге, отрывки из которой приводят СМИ, герцог Сассекский рассказал об уничтожении 25 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время командировок в Афганистан. По его словам, из-за этого он не испытывает ни гордости, ни стыда.

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