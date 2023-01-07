Вашингтон, 7 января, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах члены палаты представителей Конгресса по итогам 14-го тура голосования вновь не смогли избрать нового спикера, трансляцию события вели американские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Так, лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти набрал 216 голосов. Из-за разногласий в партии ему не удалось набрать 218 необходимых для избрания голосов.

Его соперник демократ Хаким Джефрис вновь заручился поддержкой 212 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого по кандидатам на должность спикера палаты представителей США голосовали уже тринадцать раз, но все попытки оказались безуспешными: ни один из кандидатов не набрал необходимые 218 голосов.

По данным Bloomberg, республиканцы в палате представителей Конгресса США обсуждают сделку, которая всё-таки даст возможность кандидату Кевину Маккарти избраться на пост спикера. Предлагается сокращение оборонного бюджета на 2023 фискальный год на 75 млрд долларов — до уровня 2022 года.

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