Москва, 7 января, 2023, 08:04 — ИА Регнум. В уголовном деле бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова появились новые подробности. Установлено, что фигурант получил через посредников 227 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов. Об этом СМИ сообщили источники в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Путин обязал чиновников сообщать о попытках склонения к коррупции

Также сообщается, что деньги проходили в том числе и через зарубежные банки.

Коррупционная схема всплыла в ходе расследования дела о хищении бюджетных средств. Обвиняемый был арестован в 2020 году. Его вместе с ещё тремя подельниками обвиняли в хищении у государства 603 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 декабря закон «О противодействии коррупции».