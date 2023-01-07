Вашингтон, 7 января, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал рекордсмена среди российских хоккеистов Алексея Ковалёва по числу сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

459arw.afrc.af.mil Александр Овечкин

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Для 37-летнего российского нападающего матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предэйторз», который проходит 7 января, — это 1316-я игра в НХЛ.

Форвард догнал Ковалева и сравнялся с ним по числу встреч, проведенных в лиге.

Как сообщало ИА REGNUM, Овечкин стал ещё на одну шайбу ближе к результату лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки.