Штат Нью-Йорк, США, 7 января, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Один из старейших аукционных домов «Сотбис» в Нью-Йорке выставил на торги бальное платье принцессы Дианы от модельера Виктора Эдельштейна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Russ Quinlan Принцесса Диана

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Платье из бархата цвета баклажан Диана надела в 1989 году. Вечерний туалет оценивается в 80–120 тыс. долларов.

За месяц до трагической гибели Дианы в 1997 году платье продали на аукционе Christie’s частному лицу. Отмечается, что лот «в хорошем состоянии».

Как сообщало ИА REGNUM, «Сотбис» продал футболку аргентинского футболиста Диего Марадоны почти за 9,3 млн долларов, что стало самой крупной суммой, когда-либо предложенной за спортивную памятную вещь.