Владивосток, 7 января, 2023, 07:13 — ИА Регнум. С 8 января возобновят работу пропускные пункты на границе Приморского края и провинций Китая. Об этом сообщил в своём телеграм-канале руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Уже получены уведомления об открытии пунктов пропуска Пограничный — Суйфэньхэ и Хуньчунь — Краскино. В ближайшее время станут известны условия возобновления пассажирского сообщения, режим работы пограничных пунктов и перечень необходимых для въезда в Китай документов.

«Обращаем внимание, что такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР. Необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп», — отметил Арсений Крепский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пункты пропуска прекратили свою работу из-за «нулевой терпимости» Китая к коронавирусной инфекции.