Вашингтон, 7 января, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Белый дом отказывается от ряда предложений по закупке нефти для восполнения стратегического резерва страны. Администрацию Джо Байдена не устраивает слишком высокая цена или несоответствие критериям. Об этом пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Источники издания сообщили, что минэнерго Соединённых Штатов отклонило несколько предложений и планирует отложить закупку.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение цен на нефть и нефтепродукты из России не будет действовать, если сырьё подверглось глубокой переработке в другой юрисдикции, заявили в министерстве финансов США в Управлении по контролю за иностранными активами.