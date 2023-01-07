Москва, 7 января, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Индонезия является потенциальным союзником России, так как сохраняет нейтралитет в конфликте на Украине и обладает большими человеческими ресурсами. Об этом заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сообщило Ura.ru.

(сс) Prayitno Индонезия

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Он посоветовал России укреплять отношения с этой страной и назвал факторы, которые затрудняют этот процесс.

«Логистика из Индонезии достаточно сложная, как из морской страны. А пути через Средиземное море затруднены. Через Находку по внутренним российским водам тоже проблема», — сказал эксперт.

Кроме того, на торговлю с Индонезией будет негативно влиять недостаточная провозная ёмкость железнодорожных путей, соединяющих РФ с Китаем. Несмотря на это, в России давно заинтересованы в налаживании более тесных связей между странами, в первую очередь потому, что Индонезия занимает четвёртое место по численности населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства туризма и креативной экономики страны Ни Маде Аю Мартини ранее подтвердил нацеленность страны на приём российских туристов. В 2023 году там намерены встретить от 40 до 85 тысяч гостей из РФ.