Вашингтон, 7 января, 2023, 06:36 — ИА Регнум. В странах мира недостаточно оборудования для того, чтобы возобновить стабильное электроснабжение населённых пунктов Украины. Об этом сообщило CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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По информации издания, власти США пытаются получить необходимые агрегаты путём взаимодействия с частными компаниями, но этот процесс пока не увенчался успехом.

Сложность в том, что производимое в Штатах оборудование не совместимо с украинскими сетями, так как адаптировано под иную частоту переменного тока, нежели та, которую используют на Украине. Так, энергосети США настроены на диапазон в 60 герц, Украины — 50 герц. Такое оборудование сложно найти в других странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Укрэнерго» отмечало, что в стране из-за похолодания ожидают стремительного увеличения потребления электроэнергии. Превышение лимитов приводит к необходимости вводить аварийные отключения.