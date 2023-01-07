Москва, 7 января, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Гидрометцентр России предупредил жителей четырёх областей о понижении температуры воздуха до минус 35 градусов.

ИА REGNUM Мороз

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«Морозы придут в Московскую, Ярославскую, Владимирскую и Ивановскую области в ближайшие дни. Объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде», — пояснили специалисты.

Синоптики напомнили о мерах безопасности в особо холодные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной аномально холодной погоды в России является необычная траектория движения воздушных масс, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.