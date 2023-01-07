Париж, 7 января, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Намерение президента Франции Эммануэля Макрона снабдить вооружённые силы Украины боевыми машинами пехоты AMX-10 RC сочли нарушением военного правила. Такое мнение высказали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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«На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства», — говорится в статье.

Обозреватели уверены, что этими действиями Макрон перешёл красную черту и нарушил военное табу. Эти действия французского лидера аналитики назвали неожиданными, в первую очередь потому, что благодаря ему Франция превзошла США, Германию и Великобританию в вопросе военного обеспечения Украины. Если британский премьер-министр Риши Сунак рассматривает возможность корректировки программы снабжения Киева, то во Франции таких сомнений, видимо, нет, обратили внимание авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки колёсных танков в Киев не делают Францию участником конфликта, уверена глава МИД страны Катрин Колонна. У Киева есть право на оборону, и Париж помогает ему осуществлять это право, отметила она.