Жителей Европы пугают скорой вспышкой штамма COVID-19 «Кракен»
Politico: Европе угрожает быстрое распространение коронавируса «Кракен»
Вашингтон, 7 января, 2023, 05:19 — ИА Регнум. У штамма COVID-19 «Кракен» есть большие преимущества при распространении перед вирусами типа «Омикрон». Об этом заявил обозреватель американского издания Politico Карло Мартушелли, назвав такие данные плохой новостью для жителей Европы.
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«Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней», — отметил он.
Аналитик констатировал угрозу для европейцев, которую несёт быстрое распространение нового штамма. Ранее эпидемиологи отмечали пагубное влияние нового типа COVID-19 на людей пожилого возраста.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за COVID-19 выстраиваются очереди в крематории. Власти страны отрицают вспышку инфекции, между тем количество смертей растёт.