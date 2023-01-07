Вашингтон, 7 января, 2023, 05:19 — ИА Регнум. У штамма COVID-19 «Кракен» есть большие преимущества при распространении перед вирусами типа «Омикрон». Об этом заявил обозреватель американского издания Politico Карло Мартушелли, назвав такие данные плохой новостью для жителей Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Читайте также: Байден обеспокоился ситуацией с COVID-19 в Китае

«Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней», — отметил он.

Аналитик констатировал угрозу для европейцев, которую несёт быстрое распространение нового штамма. Ранее эпидемиологи отмечали пагубное влияние нового типа COVID-19 на людей пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за COVID-19 выстраиваются очереди в крематории. Власти страны отрицают вспышку инфекции, между тем количество смертей растёт.