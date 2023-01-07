Вашингтон, 7 января, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Очередная военная «гуманитарка» от западных стран киевскому режиму в виде мощных бронемашин, свидетельствует о том, что Запад участвует в наступлении украинской армии. По мнению экспертов, это приведёт к «ещё к одному кровавому году», пишет газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Новая военная помощь Украине говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку «ещё к одному кровавому году», — цитирует издание немецкого аналитика в области внешней политики Ульриха Спека.

Эксперт предположил, что выделение военной помощи сигнализирует Москве, что поставщики оружия не на пути к мирным переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, в США вновь заявили о готовности помогать Украине столько, сколько потребуется, и привлекать к этой деятельности своих союзников. В этом заверил министра обороны Украины Алексея Резникова глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора 6 января.