Вашингтон, 7 января, 2023, 04:53 — ИА Регнум. США обсуждают с представителями органов власти Индии возможность привлечь Россию к ответственности за спецоперацию и обязать её компенсировать связанные с этим издержки. В целом страны, взаимодействующие с Москвой, могли бы помочь Соединённым Штатам Америки в отстаивании суверенитета Украины, отметил глава американского государственного департамента Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

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«Возможно, мы не всегда разделяем в точности одинаковые политические подходы, но мы разделяем приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка, уважающего территориальную целостность и суверенитет, который лежит в основе нашего глобального стратегического партнерства с Индией. Мы в значительной степени согласны с Индией в том, что восстановление прочного мира на Украине является необходимым», — отметил он.

Глава Госдепа подчеркнул особую роль стран, сохранивших отношения с Россией, в разрешении конфликта на Украине и выразил надежду на их помощь в налаживании диалога с Москвой и способствованию дипломатическим усилиям ради мира между государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом дипломатические отношения между США и Россией заморожены, но некоторые каналы взаимодействия сохранились, отмечал «Коммерсант», проанализировавший итоги 2022 года. Издание подчеркнуло, что страны контактируют в основном на уровне представителей спецслужб и военных ведомств с целью не допустить прямого конфликта.