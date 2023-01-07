Госдеп США надеется на Индию в налаживании контактов с Россией
В Госдепартаменте заявили, что Индия и другие страны могли бы помочь США наладить контакты с Россией
Вашингтон, 7 января, 2023, 04:53 — ИА Регнум. США обсуждают с представителями органов власти Индии возможность привлечь Россию к ответственности за спецоперацию и обязать её компенсировать связанные с этим издержки. В целом страны, взаимодействующие с Москвой, могли бы помочь Соединённым Штатам Америки в отстаивании суверенитета Украины, отметил глава американского государственного департамента Нед Прайс.
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Глава Госдепа подчеркнул особую роль стран, сохранивших отношения с Россией, в разрешении конфликта на Украине и выразил надежду на их помощь в налаживании диалога с Москвой и способствованию дипломатическим усилиям ради мира между государствами.
Как сообщало ИА REGNUM, в целом дипломатические отношения между США и Россией заморожены, но некоторые каналы взаимодействия сохранились, отмечал «Коммерсант», проанализировавший итоги 2022 года. Издание подчеркнуло, что страны контактируют в основном на уровне представителей спецслужб и военных ведомств с целью не допустить прямого конфликта.