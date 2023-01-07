Вашингтон, 7 января, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Американский журналист Дэйв Рубин нашёл куда можно «пристроить» президента Украины Владимира Зеленского. По мнению телеведущего, он мог бы стать следующим спикером палаты представителей США. Свою ироничную идею Рубин озвучил в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?» — пошутил Рубин.

Конгрессмены США не смогли выбрать спикера из двух кандидатур уже 12 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы в палате представителей Конгресса США обсуждают сделку, которая всё-таки даст возможность кандидату Кевину Маккарти избраться на пост спикера. Предлагается сокращение оборонного бюджета на 2023 фискальный год на 75 млрд долларов — до уровня 2022 года.