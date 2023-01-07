Москва, 7 января, 2023, 04:21 — ИА Регнум. В своём обращении к прихожанам Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил молиться за братьев и сестёр на украинской земле. Он также призвал верить, что «силой и благодатью Божию» правда победит.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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«Верим, что когда-нибудь эти дьявольские искушения отступят, и по прошествии времени многие будут с улыбкой вспоминать жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине», — также сказал патриарх Кирилл.

Он пожелал жителям России прожить рождественскую ночь по-особенному, в молитвах и обращении к господу от всей души. Молиться он предложил за близких, за родину, за всех, кто страдает и за тех, кого «сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, которая на протяжении столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия».

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к жителям России в Рождественскую ночь с напоминанием о том, что Господь пришёл в этот мир из любви к людям. Он призвал помнить, «что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждёт нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание».