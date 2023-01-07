Вашингтон, 7 января, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Дипмиссия Венесуэлы в США заявила об официальном прекращении деятельности. Посольство не работает уже с 5 января. Решение было принято в связи с ликвидацией временного правительства Хуана Гуайдо, сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

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Отмечается, что 30 декабря 2022 года оппозиция Венесуэлы окончательно проголосовала за ликвидацию временного правительства Хуана Гуайдо. США так и не признали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность 5 января 2023 года», — говорится в сообщении дипмиссии.

Отметим, что ещё в 2019 году дипломатические представительства Венесуэлы в США стали контролировать представители Гуайдо, который был провозглашен временным президентом страны. По факту, все эти годы посольством управляла оппозиция и оно было неподконтрольно Каракасу.

Как сообщало ИА REGNUM, новым министром иностранных дел Венесуэлы стал заместитель главы этого ведомства Иван Хиля Пинто.