Вашингтон, 7 января, 2023, 04:00 — ИА Регнум. В корпорации McDonald’s заговорили о планируемых сокращениях — гендиректор Крис Кемпчински разослал сотрудникам письма с предупреждением о грядущих переменах, пишут СМИ.

Dave Proffer McDonald's

Читайте также: В Казахстане начали снимать вывески McDonald’s

Отмечается, что рабочие места могут быть передвинуты или ликвидированы.

«Мы оценим роли и уровни персонала в организации, впереди будут трудные обсуждения и решения», — предупредил руководитель компании.

По словам Кемпчински, всё решится до 3 апреля. На данный момент в McDonald’s работает 200 тыс. человек. По франшизе во всём мире — более 2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, вывески McDonald’s начали снимать со зданий ресторанов в Казахстане 6 января.