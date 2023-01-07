Москва, 7 января, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Оториноларинглог Ольга Мальченко обратилась к россиянам с просьбой не затягивать с лечением гриппа. Если не уделять болезни должного внимания, то можно потерять голос, предупредила врач. Её мнение опубликовало Ura.ru.

Med-instrukcia.ru Грипп

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«Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей, нос, горло, на голосовые складки», — отметила лор.

Она подчеркнула, что вирус гриппа может быть очень активным и быстро распространяться по организму. В случае, если не начать лечение своевременно, инфекция может поразить в том числе нижние отделы дыхательных органов.

Ситуацию усугубляет то, что распространившийся сейчас в России грипп переносится пациентами тяжело и отличается высокой заразностью, также сказала Ольга Мальченко.

Как сообщало ИА REGNUM, грипп B делает голос человека осиплым, и так его можно отличить от гриппа A, отметил ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в остальном симптомы гриппа В похожи на признаки других респираторных заболеваний.