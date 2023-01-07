Севастополь, 7 января, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО ночью 7 января сбили беспилотник ВСУ над Северным молом (защитное сооружение на входе в Севастопольскую бухту).

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

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«Даже святой праздник — Рождество, для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал Развозжаев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, зафиксированы атаки на Петровский и Кировский районы Донецка, Никитинский район Горловки, Дзержинск и в сторону населённых пунктов Дружба и Гольмовский. Об этом сообщили 7 января в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).