В России провели Рождественскую службу для участников спецоперации
Минобороны: для участников спецоперации провели Рождественскую службу
Москва, 7 января, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Праздничное богослужение в честь Рождества Христова состоялось в подразделениях Западного военного округа. В нём приняли участие военнослужащие, задействованные в спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.
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«Праздник очень святой. Очень хорошо, что прекращаются военные действия, — чтобы не проливать кровь в такой святой день, чтобы люди могли сходить на службу, помолиться. Хотим принести какое-то семейное тепло, когда человек оторван от семьи, чтобы он почувствовал радость рождественскую», — ответил проводивший службу военный священник отец Василий.
В Минобороны подчеркнули, что при необходимости военные священники крестят и исповедуют военнослужащих, в том числе рискуя жизнью. Батюшки также беседуют с бойцами, тем самым поддерживая их.
Помимо участвующих в спецоперации военнослужащих, богослужение слушали также россияне, которые проходят боевое слаживание в центрах Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к жителям России в Рождественскую ночь с напоминанием о том, что Господь пришёл в этот мир из любви к людям. Он призвал помнить, «что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждёт нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание».