Киев, 7 января, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, предвкушая получение военной помощи от США, назвал новое вооружение «отличным подарком на Рождество». Пользователи в соцсетях подняли его на смех и осудили.

Цитата из видео Пресс-службы Президента Украины Владимир Зеленский

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«Я приветствую постоянный пакет американской военной помощи. Спасибо президенту Байдену. Отличный подарок на Рождество для Украины!» — написал Зеленский в своём Twitter.

Комментаторы не оценили такой радости, и в очередной раз призвали сложить оружие, не ждать победы и «не сливать в канализацию то, чего нет».

«Против России ты будешь проигравшим сегодня, завтра и всегда. Твоя роль — способствовать упрямству Штатов, но как долго?» — считает Efufola.

«Закончи эту войну сейчас же. Вы далеки от победы и причиняете боль и страдания своим людям и всему миру», — написал Djeat.

«Я надеюсь, что американцы наконец отвернутся от вас, когда узнают, куда девается их финансирование вашей войны, вы, разрушители Европы, меня тошнит от вас», — поддержал Didimos.

«Преступник, сливающий в канализацию то, чего нет», — написал Wilb.

«Радость идиота от таких подарков. Вот точно курам на смех», — заключил VAV.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский, предвосхищая получение нового пакета военной помощи от США и Германии, считает, что его встреча в декабре с американским коллегой Джо Байденом, укрепит армию укронацистов, выведет «оборонное взаимодействие с партнёрами на новый уровень».