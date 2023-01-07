Донецк, 7 января, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Зафиксированы атаки на Петровский и Кировский районы Донецка, Никитинский район Горловки, Дзержинск и в сторону населённых пунктов Дружба и Гольмовский. Об этом сообщили 7 января в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Больше всего снарядов (пять) было отправлено в сторону Горловки, все они имеют 155-миллиметровый калибр, используемый НАТО. Такие же снаряды летели со стороны Максимильяновки в Донецк.

«По направлению: населённый пункт Дружба — населённый пункт Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра», — также отметили в СЦКК.

Обстрелы были зафиксированы в промежутке с 00:50 до 02:20 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был нанесён новый удар по городу Голая Пристань в Херсонской области. В результате атаки в санатории «Гопри» зафиксированы множественные разрушения. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются несмотря на объявленное Россией рождественское перемирие.