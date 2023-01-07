Москва, 7 января, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Если генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг получит премию мира, то принявший это решение Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Пушков Алексей

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«Вот это ход! То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да ещё и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен «хранителем мира» и главным «голубем планеты»?!» — выразил возмущение сенатор.

Он считает, что такое решение Нобелевского комитета является признаком того, что НАТО навязывает своё мнение всему мировому сообществу.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 января призвал отправить в Киев больше оружия для ВСУ. Он отметил, что «оружие — это фактически путь к миру».