Москва, 7 января, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Мир во всем мире и на Украине в том числе, наступит только при условии, если у людей будет вера и признание Бога. Об этом в проповеди в Рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве сказал Епископ русской православной церкви, Святейший патриарх Кирилл.

Андрей Рублёв. Рождество Христово

Читайте также: В Рождество патриарх Кирилл призвал беречь близких и помогать нуждающимся

«Верим, что по молитвам святых угодников будет мир и между народами святой Руси, и везде, где он сегодня разрушен. Но для этого нужно одно условие: Царь мира, Господь мира, должен быть с нами, а потому изгнание Бога из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, не нуждающейся в Боге, есть самое страшное, что можно представить. Опираясь на веру, можно исцелять конфликты, преодолевать их», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх призвал прихожан молиться, веровать и просить Бога о мире во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл обратился к жителям России в Рождественскую ночь с напоминанием о том, что Господь пришёл в этот мир из любви к людям.