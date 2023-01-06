Москва, 7 января, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Юморист Евгений Петросян в одной из соцсетей поделился эмоциями от общения с двухлетним сыном Ваганом и посещения московского цирка.

Alexey Yushenkov Евгений Петросян

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77-летний Петросян рассказал, что Ваган, несмотря на возраст, с удовольствием и интересом смотрел представление, а потом не побоялся покормить сушками животных.

Артист поблагодарил цирковых мастеров за их искусство.

Фанаты-подписчики восторженно отреагировали на пост и оставили позитивные комментарии, отметив, что сын «копия папы».

Как сообщало ИА REGNUM, Петросян высказался о коллегах, уехавших из России из-за сложной политической обстановки, сказав что страну покинули «полтора юмориста».